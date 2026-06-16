Wall Street Journal: Trump mengabaikan tujuan yang dinyatakannya terhadap Iran/Selat Hormuz; Bantuan Trump kepada Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Surat kabar Amerika Wall Street Journal menganalisis perubahan pendekatan Donald Trump terhadap Iran dan mengklaim bahwa proses pembentukan perjanjian antara Teheran dan Washington lebih dari sekedar tanda kemenangan strategis bagi Amerika Serikat, hal ini menunjukkan penarikan Gedung Putih dari tujuan yang diumumkan sebelumnya selama konfrontasi dengan Iran.

Surat kabar ini menulis dalam editorialnya bahwa kesepakatan yang dicapai antara kedua negara memiliki jarak yang cukup jauh dari tujuan awal yang ingin dicapai pemerintah AS selama periode eskalasi ketegangan, dan dalam praktiknya menunjukkan penyesuaian posisi Washington terhadap Teheran.

Menurut laporan ini, Trump telah memulai proses untuk mundur dari beberapa posisi sebelumnya dalam situasi di mana ia dihadapkan dengan meningkatnya tekanan politik di dalam Amerika Serikat serta kekhawatiran mengenai kemungkinan konsekuensi dari tindakan militer apa pun terhadap Iran.

The Wall Street Journal menekankan bahwa Presiden Amerika Serikat menentang operasi militer untuk memperoleh cadangan uranium Iran yang diperkaya dan pembukaan kembali Selat Hormuz melalui aksi militer.

Surat kabar ini juga menyebutkan bahwa Trump sepenuhnya menyadari konsekuensi luas dan kemungkinan kerugian dari tindakan militer terhadap Iran, dan masalah ini memainkan peran yang efektif dalam keputusannya.

Dalam lanjutan analisisnya disebutkan bahwa pertimbangan ekonomi dan politik dalam negeri juga berpengaruh dalam mengubah pendekatan Washington. Menurut penulis laporan ini, penurunan harga bahan bakar menjelang pemilu paruh waktu AS adalah salah satu tujuan domestik Trump yang paling penting; Sebuah isu yang bisa mempengaruhi suasana politik dan opini masyarakat di negeri ini.

Pada akhirnya, Wall Street Journal memperingatkan bahwa Iran masih memiliki kapasitas strategisnya dan di masa depan Iran dapat menggunakan isu penutupan Selat Hormuz sebagai alat untuk memberikan tekanan dan meningkatkan daya tawarnya dalam persamaan regional dan internasional.