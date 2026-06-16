Penghinaan Trump terhadap Mekkah merupakan tanda permusuhan dengan tempat-tempat suci Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Pernyataan yang dikaitkan dengan Donald Trump tentang Mekah telah menyebabkan gelombang kecaman di kalangan masyarakat dan agama. Sebuah tindakan yang dianggap oleh banyak orang sebagai serangan terhadap simbol paling suci umat Islam di dunia.

Pernyataan-pernyataan ini dibuat dalam situasi di mana umat Islam semakin menekankan perlunya memperkuat persatuan dan melindungi kesuciannya. Para pengamat juga berpendapat bahwa penargetan simbol-simbol agama adalah bagian dari proses yang lebih luas untuk melemahkan identitas Islam, melemahkan kepekaan terhadap hal-hal suci, dan melemahkan nilai-nilai umum umat Islam.

Bersamaan dengan dimulainya tahun baru Hijriah dan mempertimbangkan posisi spiritual dan keagamaan Ka'bah di kalangan umat Islam, permintaan untuk mengambil sikap tegas terhadap segala penghinaan terhadap benda-benda suci Islam dan untuk bertindak berdasarkan tanggung jawab agama dan sosial dalam membelanya telah meningkat sekali lagi.

Dalam hal ini, Allameh Khaled Musa, anggota Asosiasi Cendekiawan Yaman, dalam sebuah wawancara dengan jaringan Al-Masira, menggambarkan penghinaan terhadap Ka'bah sebagai "kejahatan besar" dan jelas merupakan serangan terhadap tempat paling suci di bumi dan perasaan seluruh umat Islam.

Ia menekankan: Bangsa, elit, cendekiawan dan pemimpin dunia Islam mempunyai kewajiban untuk mengambil posisi yang jelas dan tegas terhadap tindakan yang menargetkan hal-hal suci dan agama Islam.

Allameh Musa menyatakan bahwa tindakan ini menunjukkan dalamnya permusuhan dan kebencian terhadap umat Islam dan tempat-tempat sucinya, dan mencatat bahwa diam dalam menghadapi penghinaan berulang-ulang terhadap tempat-tempat suci tidak dapat diterima dan tindakan ini harus dikutuk secara serius dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban.

Ia juga menunjuk pada waktu penghinaan ini dan menganggapnya sebagai tindakan yang disengaja dan mengatakan: Terjadinya kejadian ini pada malam tahun baru Hijriah dan hanya beberapa hari setelah musim haji merupakan upaya untuk mempermalukan perasaan umat Islam dan menurunkan status Ka'bah, Al-Qur'an dan tempat suci Islam lainnya.

Seorang anggota Persatuan Ulama Yaman menambahkan: Sama seperti bangsa Yaman yang sebelumnya mengambil sikap membela Al-Qur'an dan Nabi Muhammad, kali ini mereka juga akan menyatakan penolakannya terhadap penghinaan terhadap Ka'bah melalui kehadiran dan reaksi publik.

Pada bagian lain pidatonya, Allama Musa menilai diamnya sebagian dunia Islam terhadap serangan berulang-ulang terhadap tempat-tempat suci sebagai tanda melemahnya rasa tanggung jawab dan ketidakpedulian terhadap isu-isu mendasar umat Islam dan menekankan bahwa situasi ini adalah akibat dari pengaruh budaya dan pemikiran yang mengurangi kepekaan terhadap nilai-nilai agama.

Dia juga mengkritik kinerja beberapa pemerintahan Islam terhadap dua Masjidil Haram dan meminta umat Islam untuk kembali ke ajaran Alquran dan memikul tanggung jawab membela Ka'bah, Alquran, dan benda suci lainnya.

Ulama asal Yaman ini memperingatkan bahwa berlanjutnya ketidakpedulian terhadap penyerangan terhadap tempat-tempat suci akan berdampak besar bagi umat Islam dan satu-satunya cara untuk mengembalikan martabat dan kewibawaan adalah dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan membela nilai-nilai agama.

Pada akhirnya, ia meminta masyarakat Yaman untuk menyatakan penolakan mereka terhadap segala penghinaan terhadap Ka'bah dengan berpartisipasi secara luas dalam demonstrasi, dan menekankan bahwa membela tempat-tempat suci Islam adalah tugas agama, moral dan universal, dan bangsa Yaman akan terus mengambil sikap terhadap tindakan apa pun yang menargetkan tempat-tempat suci negara Islam.