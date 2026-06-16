Pesan Syekh Naeem Qasim; Iran adalah simbol martabat dan penolong bagi kaum tertindas

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pesan yang ditujukan kepada Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Dewan Islam, sekaligus mengapresiasi dukungan strategis Republik Islam Iran dalam menghentikan agresi rezim Zionis terhadap Lebanon, menekankan bahwa dengan memasukkan gencatan senjata di Lebanon sebagai "klausul pertama dan utama" perjanjian dengan Amerika Serikat, Iran sekali lagi membuktikannya dunia bahwa itu adalah simbol martabat, kehormatan dan pendukung sejati kaum tertindas.

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Yang Terhormat Bapak Dr. Mohammad Baqer Qalibaf, Yang Terhormat Ketua Dewan Islam; Semoga Tuhan menguatkan dan mendukung Anda.

Assalamu'alaikum, semoga rahmat dan berkah Tuhan tercurah atasmu.

Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas posisi kuat dan suportif Iran terhadap Lebanon, negaranya, dan perlawanannya untuk memaksa rezim Zionis segera dan secara permanen menghentikan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon. Penghentian perang ini, sehubungan dengan penghentian perang melawan Republik Islam Iran, diusulkan sebagai klausul pertama dan utama perjanjian antara Iran dan Amerika Serikat.

Anda mengubah satu-satunya harapan yang efektif untuk mempersingkat agresi Amerika-Israel di Lebanon menjadi kenyataan dan membuktikan kepada dunia bahwa Iran adalah penolong bagi kelompok sayap kanan, kelompok perlawanan dan kaum tertindas. Jika negara lain mengikuti jejak Iran, Amerika tidak akan melakukan pemberontakan seperti ini, dan pendudukan Zionis juga tidak akan membebani Palestina dan Yerusalem.

Kami selalu mengatakan bahwa Iran memberikan segalanya kepada Hizbullah, kelompok perlawanan dan rakyat Lebanon dan tidak mengambil apa pun dari mereka. Iran memaafkan kami karena pilihan kami dan karena kami mendapatkan kekuatan untuk membebaskan tanah kami dan menyembuhkan luka masyarakat kami serta membantunya. Dan kini, Iran telah menjalani kehidupannya sesuai dengan ketulusan; Karena sebagai respons terhadap pemboman di pinggiran selatan Beirut, serangan tersebut menargetkan rezim Zionis dan telah menanggung akibatnya, yang meskipun telah melakukan pengorbanan besar, namun membawa peringatan perang terhadap rezim Zionis.

Saya katakan dengan jelas dan lantang: Iran adalah simbol martabat dan kehormatan.

Atas nama Hizbullah dan perlawanan Islam, atas nama rakyat Lebanon yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, atas nama para syuhada - di antaranya adalah Sayyid al-Shuhada umat, Sayyid Hassan Nasrallah (semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian) - dan atas nama yang terluka dan tahanan, saya berterima kasih sebagai "kepala negosiator" bersama dengan tim langsung Anda, termasuk Menteri Luar Negeri, Dr. Abbas Araghchi.

Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kami kepada pemimpin tertinggi revolusi, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (Damzaleh), yang menenggelamkan kita dalam perhatiannya dan menghidupkan berkah dan kepedulian para martir Imam Khamenei (Qudssera), serta presiden, Dr. Medeshian yang mendukung perlawanan, Korps Garda Revolusi Islam - kekuatan cemerlang yang mengubah persamaan dengan ketabahannya -, tentara, tentara elite dan seluruh pejabat serta anggota bangsa. Kirim ke Iran.

Saya khususnya berterima kasih kepada bangsa besar Iran; Kami melihat mereka di alun-alun kota-kota Iran dan mendengar bagaimana mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan kelompok perlawanan dan rakyatnya. Terima kasih, terima kasih dari Iran yang setia.

Salam sejahtera dan rahmat serta berkah Tuhan