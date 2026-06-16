Trump Mengulangi Klaimnya Tentang Program Nuklir Iran

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Donald Trump, Presiden AS, dalam pernyataannya di «Truth Social» menyinggung kesepakatan yang dicapai dengan Teheran dan mengklaim: Iran telah setuju untuk tidak pernah bergerak menuju perolehan senjata nuklir.

Presiden AS juga menanggapi klaim-klaim yang diajukan mengenai pertukaran keuangan dalam kesepakatan ini dan mengklaim: Selain itu, cerita bahwa AS membayar 300 juta dolar kepada Iran adalah berita palsu yang disebarkan oleh kaum Demokrat yang bodoh.

Sebelumnya, beberapa sumber telah berbicara mengenai jumlah 300 miliar dolar, dan tampaknya angka yang disebutkan Trump adalah keliru.

Dalam hal ini, surat kabar New York Times dalam laporannya tanggal 30 Mei mengklaim telah memperoleh rincian tentang kemungkinan kesepakatan antara AS dan Iran.

New York Times dalam laporan ini menulis: Poin yang sangat menarik yang tampaknya muncul dalam negosiasi dan mungkin merupakan elemen paling mengejutkan dan tampaknya terbaru yang ditambahkan ke kesepakatan, adalah referensi ke dana investasi untuk Iran.

Seorang pejabat Iran dan seorang diplomat menyebutkan jumlah dana ini sebesar 300 miliar dolar, tetapi pejabat lain yang terlibat dalam mediasi kesepakatan ini tidak mengkonfirmasi jumlah tersebut.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pejabat Iran menyebut rencana ini sebagai program rekonstruksi yang akan dijanjikan kepada Iran jika kesepakatan final ditandatangani.