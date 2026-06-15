Tidak ada jalan lain selain menerima kekalahan dan menyerah kepada rakyat Iran yang dibangkitkan.

Menurut kantor berita Abna, Markas Pusat Khatam al-Anbiya dalam sebuah pengumuman menyatakan: Rakyat Iran yang tangguh dan bangga, serta putra-putra bangsa yang pemberani dan gagah perkasa di angkatan bersenjata yang kuat dan front perlawanan, dengan karunia Tuhan Yang Mahatinggi dan di bawah kepemimpinan Panglima Tertinggi (semoga naungannya abadi), dengan memaksakan kehendak ilahi dan baja mereka kepada musuh-musuh Amerika dan Zionis yang hina, telah membuktikan dengan kekuatan bahwa mereka tidak punya jalan lain selain menerima kekalahan dan menyerah di hadapan rakyat yang dibangkitkan dan para prajurit Tuhan Yang Mahatinggi.