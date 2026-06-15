Harga Minyak Anjlok Lebih dari 5% karena Kabar Kesepakatan Awal Iran-AS

Menurut koresponden Abna mengutip Reuters, harga minyak dalam perdagangan Senin mencapai level terendah sejak Maret; hal ini terjadi setelah pengumuman bahwa Iran dan AS mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan melanjutkan transportasi melalui Selat Hormuz.

Berdasarkan hal tersebut, harga per barel minyak Brent Laut Utara turun 4,14 dolar (4,47%) menjadi 83,19 dolar. Minyak West Texas Intermediate (WTI) AS juga turun 4,78 dolar (5,63%) menjadi 80,10 dolar per barel.

Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan yang negaranya berperan sebagai mediator dalam negosiasi, mengumumkan bahwa Iran dan AS akan menandatangani nota kesepahaman pada hari Jumat di Swiss. Donald Trump, Presiden AS, juga mengumumkan bahwa Selat Hormuz akan dibuka kembali tanpa biaya dan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran akan berakhir.

Laporan media Iran juga menunjukkan bahwa draf kesepakatan meramalkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari dan berdasarkan pengaturan Iran.

Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia, secara efektif telah ditutup selama lebih dari tiga bulan terakhir dan menyebabkan berkurangnya pasokan energi global.

Sementara itu, para investor dengan hati-hati mengevaluasi kecepatan pemulihan produksi dan ekspor minyak negara-negara Timur Tengah setelah kerusakan akibat perang, dan masalah ini tetap menjadi salah satu faktor penentu arah pasar minyak.

Beberapa analis percaya bahwa meskipun ada penurunan harga, ketidakpastian tentang negosiasi masa depan dan program nuklir Iran dapat mencegah penurunan harga minyak yang lebih tajam dalam jangka pendek.