Australia Menyambut Baik Kesepakatan antara Iran dan AS

Menurut koresponden Abna mengutip Sputnik, Anthony Albanese (Perdana Menteri) dan Penny Wong (Menteri Luar Negeri) mengeluarkan pernyataan bersama yang menyambut gencatan senjata antara Iran dan AS dan menekankan bahwa negara mereka selalu menginginkan pengurangan ketegangan dan penghentian konflik, termasuk di Lebanon.

Dalam pernyataan itu disebutkan: „Kami senang bahwa kesepakatan antara Washington dan Tehran mencakup langkah-langkah untuk membuka kembali Selat Hormuz. Memulihkan Selat Hormuz diperlukan untuk mengurangi tekanan pada harga energi dan perekonomian, termasuk di kawasan kami.“

Australia meminta semua pihak terkait untuk menggunakan kesempatan ini guna mencapai perdamaian abadi melalui dialog.

Pada saat yang sama, tanpa mengacu pada langkah-langkah membangun kepercayaan Iran mengenai program nuklirnya selama bertahun-tahun melalui IAEA dan inspeksinya yang berulang, negara tersebut mengklaim bahwa Iran harus mengatasi kekhawatiran yang sudah lama ada mengenai program nuklirnya.

Australia mengapresiasi upaya Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan negara-negara mediator lainnya, dan menambahkan bahwa Australia akan terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Beberapa jam setelah tengah malam, Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dalam sebuah pernyataan mengenai kesepakatan penghentian perang antara Iran dan AS mengumumkan: „Republik Islam Iran, berdasarkan strategi pemimpin syahidnya, telah menyempurnakan keunggulannya terhadap musuh Amerika-Sionis, dan di bawah arahan pemimpin agung sistem (semoga Allah melindunginya), dengan dukungan seluruh rakyat dan perjuangan para pejuang Islam, setelah beberapa bulan negosiasi yang sulit dan intens serta berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, telah memfinalkan teks nota kesepahaman mengenai negosiasi penghentian perang (negosiasi Islamabad) antara Iran dan AS pada malam tanggal 24 Khordad (14 Juni).“