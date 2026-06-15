  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Media Ibrani: Israel Tetap di Lebanon dan Melanjutkan Operasi

15 Juni 2026 - 11:57
News ID: 1827401
Source: ABNA
Media Ibrani: Israel Tetap di Lebanon dan Melanjutkan Operasi

Media rezim Zionis mengumumkan bahwa pasukan rezim ini saat ini akan tetap berada di Lebanon dan jika menjadi sasaran tembakan, mereka akan membalas dengan serangan.

Menurut laporan koresponden kantor berita Abna, media rezim Zionis mengumumkan bahwa pasukan rezim ini dalam kondisi saat ini akan tetap berada di Lebanon dan melanjutkan operasi militer, dan jika terjadi penembakan ke arah pasukan rezim ini, mereka akan merespons, dan pihak mana pun yang dianggap sebagai ancaman akan menjadi sasaran serangan.

Beberapa media rezim Zionis dalam menanggapi perkembangan terbaru menyatakan bahwa dalam situasi ini Israel secara praktis sendirian dan pemerintah serta kepalanya harus didukung dalam situasi ini.

Your Comment

You are replying to: .
captcha