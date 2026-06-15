Media Zionis: Trump Gagal Memisahkan Medan Perang di Iran dan Lebanon

Menurut laporan koresponden kantor berita Abna, media Zionis I24 News melaporkan bahwa para menteri kabinet rezim Zionis berpendapat bahwa Presiden AS Donald Trump tidak berhasil memisahkan medan perang Lebanon dari medan perang Iran.

Dalam laporan ini disebutkan: „Harus diakui bahwa medan perang di Lebanon dan Iran memiliki hubungan langsung satu sama lain.“

Perlu dicatat bahwa Iran berulang kali menekankan bahwa penghentian perang di negaranya harus mencakup Lebanon juga, dan bahwa setiap agresi rezim Zionis terhadap pinggiran selatan Beirut (Dahieh) akan menghadapi reaksi.

Sebelumnya, Saluran 14 televisi rezim tersebut dalam reaksi yang tajam dan pasif menggambarkan kebijakan terbaru presiden AS sebagai „pukulan“ terhadap kepentingan Tel Aviv.

Media Zionis ini, dengan menyatakan ketidakmampuannya dalam menganalisis perilaku baru Gedung Putih, mengakui: „Apa yang dilakukan Trump terhadap kami adalah peristiwa yang begitu berat dan menyedihkan sehingga sulit untuk menggambarkan dan menjelaskan dimensinya.“