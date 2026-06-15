PBB: Kesepakatan Iran-AS adalah Langkah Penentu untuk Mewujudkan Perdamaian

Menurut laporan koresponden Abna mengutip Al-Arabiya, António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menggambarkan kesepakatan antara Iran dan AS serta pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai langkah penentu menuju terwujudnya perdamaian di kawasan.

Ia menyatakan harapannya bahwa para pihak dalam kesepakatan ini akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk meningkatkan upaya mencapai solusi permanen bagi konflik regional.

Guterres juga meminta untuk menggunakan peluang saat ini guna mendukung stabilitas dan mengurangi tingkat ketegangan.