Israel Bersiap Mengurangi Operasi Militer di Lebanon di Tengah Kesepakatan AS-Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seiring semakin dekatnya tahap final kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, sejumlah laporan media Israel mengindikasikan bahwa militer Israel tengah bersiap mengurangi bahkan menghentikan sebagian operasi daratnya di Lebanon selatan.

Menurut laporan media Israel Kan, Tel Aviv berupaya mengendalikan tingkat eskalasi konflik di wilayah Lebanon agar tidak mengganggu atau merusak kemungkinan tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran. Namun demikian, suasana di kalangan politik dan keamanan Israel disebut sangat negatif terhadap isi kesepakatan tersebut.

Laporan Channel 12 Israel yang mengutip para analis dan pejabat senior Israel menyebut bahwa rancangan kesepakatan itu dianggap merugikan kepentingan keamanan Israel karena sejumlah tuntutan utama Tel Aviv tidak diakomodasi.

Kekhawatiran Utama Israel

Menurut laporan tersebut, terdapat dua isu utama yang menjadi sumber kekhawatiran Israel:

1. Isu Program Nuklir Iran

Laporan menyebut bahwa dalam rancangan kesepakatan terbaru, program pengayaan uranium Iran tidak dihentikan sepenuhnya, melainkan hanya dibatasi melalui penurunan tingkat pengayaan. Selain itu, isu program rudal Iran dikabarkan tidak dimasukkan dalam teks kesepakatan.

2. Pengaruh Regional Iran

Sejumlah kalangan di Israel menilai bahwa Iran tidak diwajibkan menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok sekutu di kawasan. Mereka juga khawatir kesepakatan baru justru akan memperkuat kembali hubungan antara Iran dan Hizbullah Lebanon.

Netanyahu Gelar Rapat Darurat

Menyusul perkembangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menggelar rapat darurat kabinet keamanan pada malam berikutnya untuk membahas dampak kesepakatan AS-Iran terhadap keamanan Israel dan menentukan langkah strategis yang akan diambil Tel Aviv dalam menghadapi situasi baru tersebut.