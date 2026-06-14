Klaim Pejabat Tinggi Israel: Trump Menipu Kita

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani "Yedioth Ahronoth" melaporkan mengutip seorang pejabat tinggi rezim Zionis bahwa kesepakatan antara Amerika dan Iran adalah buruk. Tidak ada yang puas dengan kesepakatan ini.

Ia menambahkan: Semua orang tahu bahwa kesepakatan ini tidak baik bagi kita dan merusak kepentingan Israel.

Pejabat Zionis ini menambahkan: Yang mengkhawatirkan adalah Israel tidak dapat mempengaruhi proses ini. Trump menipu kita. Kita terkejut. Mereka memberikan uang kepada orang Iran, dan negara ini mendapatkan semua yang diinginkannya.

Ia menyatakan: Iran memperkuat kemampuan rudalnya, dan kita akan terpaksa membayar banyak uang untuk membeli rudal pencegat. Trump ingin mengakhiri kondisi ini dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak kecuali Israel.

Perkataan pejabat Zionis tersebut disampaikan pada saat sejarah telah menunjukkan bahwa posisi bermusuhan Tel Aviv dan Washington serta agresi mereka terhadap Iran dan kawasan secara umum selalu diambil dengan koordinasi satu sama lain.