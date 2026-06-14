Qatar dan Kuwait Menyatakan Harapan untuk Kesepakatan Cepat Iran dan Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Qatar "QNA", Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Kuwait, Jarah Jaber al-Ahmad al-Sabah, membahas upaya mediasi antara Washington dan Teheran.

Kedua belah pihak menyatakan harapan bahwa kesepakatan ini akan segera ditandatangani antara Iran dan Amerika.

Menyusul spekulasi tentang penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika, konsultasi dan gerakan diplomatik di kawasan telah meningkat.

Dalam hubungan ini, beberapa jam yang lalu, Steve Witkoff, utusan khusus presiden Amerika untuk Timur Tengah, dan Badr Abdelaty, Menteri Luar Negeri Mesir, berkonsultasi melalui telepon tentang kesepakatan antara Teheran dan Washington.

Dalam panggilan ini, Witkoff menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya Mesir untuk mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika.

Menteri luar negeri Arab Saudi dan Pakistan juga berbicara melalui telepon tentang kemungkinan kesepakatan antara Iran dan Amerika.