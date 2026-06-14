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Kesepakatan dengan Iran Tidak Mewujudkan Satupun Tujuan Netanyahu

14 Juni 2026 - 11:18
News ID: 1826970
Source: ABNA
Kesepakatan dengan Iran Tidak Mewujudkan Satupun Tujuan Netanyahu

Seorang tokoh oposisi rezim Zionis, dengan mengkritik proses kesepakatan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika, mengakui bahwa kesepakatan ini tidak sesuai dengan tujuan yang telah digariskan Netanyahu untuk perang.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Mayadeen, Yair Lapid, ketua oposisi rezim Israel, menyatakan bahwa kesepakatan yang saat ini sedang dibentuk tidak mewujudkan satupun tujuan perang yang ditetapkan oleh kabinet Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim tersebut.

Beberapa pejabat Zionis lainnya, yang menyatakan kekhawatiran mereka tentang kesepakatan Iran dengan Amerika, mengatakan kepada Saluran 12 rezim Israel bahwa kesepakatan ini membahayakan kepentingan keamanan Israel yang paling dalam.

Kekhawatiran ini juga menyebabkan kabinet keamanan kecil rezim Israel akan mengadakan pertemuan besok malam.

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