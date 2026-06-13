Menteri Lebanon: Serangan Israel Menimbulkan Kerugian 20 Miliar Dolar

Menurut laporan koresponden ABNA mengutip Sputnik, Amer al-Bissat, Menteri Ekonomi Lebanon, kemarin menekankan bahwa pengungsian rakyat Lebanon akibat serangan rezim Zionis telah menimbulkan beban ekonomi berat bagi negara ini.

Ia menambahkan, pengungsian warga Lebanon membutuhkan biaya setidaknya 90 juta dolar per bulan bagi pemerintah. Ekonomi negara ini saat ini mengalami pukulan berat karena perang.

Al-Bissat menyatakan, kehancuran akibat serangan rezim Zionis terhadap wilayah selatan Lebanon telah menimbulkan kerugian senilai 20 miliar dolar. Dampak negatif lainnya seperti peningkatan pengangguran dan penutupan perusahaan serta pabrik berasal dari serangan-serangan ini.

Ia menegaskan, 28 persen dari sektor produksi pertanian terhenti dan sektor pariwisata juga mengalami kerugian sebesar 2 miliar dolar. Ekonomi Lebanon telah kembali ke titik nol.