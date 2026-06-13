Letnan Jenderal Abdullahi: Dunia Akan Segera Mendengar Gema Kemenangan Iran

Menurut laporan koresponden ABNA, Letnan Jenderal Pasdar Ali Abdullahi dengan mengirimkan pesan kepada acara peringatan tahun pertama syahidnya Letnan Jenderal Gholam Ali Rashid dan putranya Amin Abbas Rashid yang digelar Jumat malam di Husainiyah Tharullah Dezful, menyampaikan: "Saya menyampaikan belasungkawa dan selamat atas peringatan tahun pertama syahidnya yang terzalimi dan penuh kebanggaan dari seorang ahli strategi yang tiada tanding dan teoretikus terkemuka Pembelaan Suci, komandan yang bangga, Letnan Jenderal Pasdar Gholam Ali Rashid, komandan syahid Markas Pusat Khatamul Anbiya, ke hadirat suci Imam Zaman (ajf), pemimpin agung Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Mujtaba Hosseini Khamenei (semoga naungannya panjang), keluarga-keluarga terhormat, para komandan dan pejuang gagah dan setia kepada Wilayat dari angkatan bersenjata, serta seluruh rakyat Iran Islam yang mulia, berwawasan, pembuat sejarah, dan berterima kasih."

Dalam pesan ini disebutkan: "Syahidnya komandan ini, yang terjadi akibat kejahatan teroris rezim Zionis biadab di awal perang paksaan 12 hari, meskipun merupakan musibah yang memilukan, namun sekali lagi menunjukkan kekuatan pencegah dan kewibawaan nasional Iran Islam kepada dunia."

Letnan Jenderal Abdullahi melanjutkan dalam pesannya: "Syahid Rashid bukan hanya seorang komandan lapangan, tetapi sebuah mazhab dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Beliau yang selama masa Pembelaan Suci berperan sebagai salah satu arsitek utama operasi-operasi yang membanggakan seperti Fathul Mubin, Baitul Maqdis, dan Karbala-5 di Markas Pusat Khatamul Anbiya, dengan kecerdasan geopolitik dan analisis-analisis mendalam mengubah persamaan pertempuran kebenaran melawan kebatilan."

Dalam pesan ini disebutkan: "Peran strategis syahid mulia ini tidak pernah terbatas pada delapan tahun masa Pembelaan Suci, dan setelah perang sebagai salah satu arsitek utama doktrin pertahanan negara dan kekuatan pencegah Republik Islam Iran dengan pengetahuan penuh tentang ancaman hibrida musuh dan penekanan pada kesabaran strategis di samping peningkatan kemampuan ofensif dan preventif, ia memainkan peran yang tiada tara dalam menjaga keamanan berkelanjutan Iran Islam."

Komandan Markas Pusat Khatamul Anbiya (saw) menegaskan dalam pesannya: "Kejahatan syahidnya beliau, oleh rezim Zionis dengan dukungan pemerintah teroris Amerika Serikat, sendiri adalah bukti jelas tentang posisi kunci komandan yang agung itu dalam memajukan tujuan pertahanan negara. Hari ini, pada saat memperingati tahun pertama syahidnya syahid yang terhormat itu, kami berjanji dan bersumpah kepadanya bahwa kami akan melanjutkan jalannya dengan kekuatan dan keteguhan."