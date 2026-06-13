Kekhawatiran Rezim Zionis Terhadap Proyek Bersama Turki dan Arab Saudi

Menurut laporan koresponden ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Aharonoth melaporkan bahwa Arab Saudi dan Turki bergerak menuju pembuatan jalur perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara Arab Teluk Persia melalui Suriah dan Yordania ke Eropa.

Dalam laporan ini disebutkan, proyek ini secara praktis mengesampingkan rezim Zionis dan menjadi pesaing bagi jalur ekonomi India-Timur Tengah-Eropa yang dikenal sebagai IMEC. Rezim Zionis dianggap sebagai salah satu pendukung utama proyek tersebut.

Menurut laporan ini, kerja sama antara Turki dan Arab Saudi memungkinkan barang-barang dipertukarkan antara Asia dan Eropa melalui wilayah Suriah dan Yordania hingga Turki tanpa melewati wilayah pendudukan atau bergantung pada pelabuhan Haifa.

Dalam laporan ini disebutkan, proyek yang disebutkan tersebut memperlemah peran rezim Zionis dalam lingkaran sentral perdagangan antara Asia dan Eropa.

Menurut laporan ini, beberapa hari yang lalu menteri transportasi Turki dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama kereta api dan logistik. Persaingan antara kedua proyek ini menunjukkan persaingan atas peta rute-rute darat di kawasan tersebut.