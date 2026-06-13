Wartawan Zionis: Netanyahu Terkejut

Menurut laporan koresponden ABNA mengutip Al-Mayadeen, Barak Ravid, wartawan saluran 12 televisi rezim Zionis, mengutip seorang pejabat Amerika, mengklaim bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menegaskan kepada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim ini, bahwa kesepakatan dengan Iran sangat baik dan sudah waktunya untuk mengakhiri perang.

Ravid menambahkan, Netanyahu sebelumnya tidak mengetahui sikap Trump mengenai kesepakatan dengan Iran dan terkejut dalam hal ini. Dia berada dalam situasi yang sulit.

Seorang pejabat Amerika juga mengatakan, Netanyahu tidak banyak mengambil sikap selama percakapan telepon dengan Trump dan tahu bahwa kesepakatan hampir tercapai dan dia tidak dapat menghalangi proses ini.

Sebelumnya, Axios melaporkan mengutip sumber dan pejabat Amerika bahwa di Washington ada kekhawatiran bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, bahkan jika kesepakatan difinalisasi pun akan memainkan peran pengganggu. Ini terjadi sementara sikap dan kebijakan Washington dan Tel Aviv mengenai berbagai masalah, terutama tindakan bermusuhan terhadap Iran, sepenuhnya terkoordinasi.