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Perwakilan Hizbullah: Gencatan Senjata di Lebanon Bagian dari Pemahaman Iran dan AS

13 Juni 2026 - 11:44
News ID: 1826492
Source: ABNA
Perwakilan Hizbullah: Gencatan Senjata di Lebanon Bagian dari Pemahaman Iran dan AS

Seorang perwakilan Hizbullah menegaskan bahwa rezim Zionis harus meninggalkan tanah Lebanon dan tidak memiliki tempat di negara ini.

Menurut laporan koresponden ABNA, "Hassan al-Haj Hassan", anggota fraksi Loyalitas pada Perlawanan di parlemen Lebanon, dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan: "Apa yang secara jelas telah diberitahukan kepada kami dari Iran adalah bahwa Lebanon juga termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata."

Ia menambahkan: "Pejabat-pejabat Iran memberi tahu kami bahwa Israel berdasarkan kesepakatan akan mundur dari wilayah Lebanon."

Al-Haj Hassan menegaskan: "Kami sama sekali tidak menerima kembali ke situasi sebelum 2 Maret 2026, dan Israel sama sekali tidak memiliki hak untuk tetap tinggal di tanah kami."

Ia juga mengatakan: "Israel dan AS harus mematuhi komitmen mereka sebelum pihak lain mana pun, karena kedua pihak inilah yang melanggar kesepakatan."

Perwakilan Hizbullah di akhir menyatakan: "Hizbullah tidak dapat memberikan komitmen, kecuali jika musuh juga mematuhi komitmennya."

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