Perwakilan Hizbullah: Gencatan Senjata di Lebanon Bagian dari Pemahaman Iran dan AS

Menurut laporan koresponden ABNA, "Hassan al-Haj Hassan", anggota fraksi Loyalitas pada Perlawanan di parlemen Lebanon, dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan: "Apa yang secara jelas telah diberitahukan kepada kami dari Iran adalah bahwa Lebanon juga termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata."

Ia menambahkan: "Pejabat-pejabat Iran memberi tahu kami bahwa Israel berdasarkan kesepakatan akan mundur dari wilayah Lebanon."

Al-Haj Hassan menegaskan: "Kami sama sekali tidak menerima kembali ke situasi sebelum 2 Maret 2026, dan Israel sama sekali tidak memiliki hak untuk tetap tinggal di tanah kami."

Ia juga mengatakan: "Israel dan AS harus mematuhi komitmen mereka sebelum pihak lain mana pun, karena kedua pihak inilah yang melanggar kesepakatan."

Perwakilan Hizbullah di akhir menyatakan: "Hizbullah tidak dapat memberikan komitmen, kecuali jika musuh juga mematuhi komitmennya."