Lieberman: Kesepakatan Amerika dengan Iran adalah Kemenangan Penuh bagi Teheran

Menurut laporan koresponden ABNA mengutip Al-Mayadeen, Avigdor Lieberman, ketua partai Zionis Israel Beitenu, mengatakan bahwa kesepakatan Amerika dengan Iran merupakan kemenangan mutlak bagi sistem yang berkuasa di Iran.

Ia menambahkan, kesepakatan ini adalah bencana bagi rezim Zionis.

Sebelumnya, Barak Ravid, wartawan saluran 12 televisi rezim Zionis, mengutip seorang pejabat Amerika, mengklaim bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menegaskan kepada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim ini, bahwa kesepakatan dengan Iran sangat baik dan sudah waktunya untuk mengakhiri perang.

Ravid menambahkan, Netanyahu sebelumnya tidak mengetahui sikap Trump mengenai kesepakatan dengan Iran dan terkejut dalam hal ini. Dia berada dalam situasi yang sulit.

Hal ini terjadi sementara sikap dan kebijakan Washington dan Tel Aviv mengenai berbagai masalah, terutama tindakan bermusuhan terhadap Iran, sepenuhnya terkoordinasi.