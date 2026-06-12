Pemimpin Revolusi Islam Iran Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Marja Agung Ayatullah Al-Udzma Muhammad Ishaq Al-Fayyadh

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, menyampaikan pesan belasungkawa atas wafatnya marja taklid terkemuka dunia Syiah, Ayatullah Al-Udzma Muhammad Ishaq Al-Fayyadh. Dalam pesannya, beliau memberikan penghormatan atas jasa-jasa ilmiah, keagamaan, dan dakwah almarhum serta menyampaikan belasungkawa kepada Hauzah Ilmiah Najaf Asyraf, para pengikut dan pecintanya, rakyat Afghanistan, serta keluarga yang ditinggalkan.

Dalam pesannya, Ayatullah Khamenei menyatakan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.

Kabar wafatnya marja agung, Ayatullah Haji Syekh Ishaq Al-Fayyadh (semoga Allah mensucikan ruhnya), telah menimbulkan kesedihan dan duka yang mendalam serta membuat hauzah-hauzah ilmiah, khususnya Hauzah Suci Najaf Asyraf, berduka atas kepergiannya.

Bertahun-tahun kehadiran beliau di Hauzah Suci Najaf Asyraf, menimba ilmu dari para ulama besar seperti almarhum Ayatullah Sayyid Abul Qasim Al-Khoei, mendidik banyak murid, menulis berbagai karya ilmiah, mengawasi perkembangan keilmuan hauzah, serta membimbing para mukmin dan pengikutnya, hanyalah sebagian dari jasa-jasa besar faqih mulia ini yang tidak akan pernah dilupakan. Insya Allah, amal-amal saleh dan warisan ilmunya akan terus hidup dan memberi manfaat.

Saya menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menyedihkan ini kepada Hauzah Ilmiah Najaf Asyraf, seluruh para pengikut dan pecinta marja yang telah wafat tersebut, khususnya kepada bangsa Afghanistan yang tangguh dan penuh ketabahan, serta kepada keluarga yang ditinggalkannya.

Saya memohon kepada Allah SWT agar menganugerahkan derajat yang tinggi bagi almarhum, menghimpunkannya bersama para wali Allah, serta memberikan kesabaran yang indah dan pahala yang besar kepada keluarga dan seluruh orang yang ditinggalkan.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

10 Juni 2026