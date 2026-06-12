Ayatullah Ramezani: Hujjatul Islam Reza Matlabi adalah Pendukung Setia Imam Khomeini dan Pemimpin Revolusi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait, Ayatullah Reza Ramezani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Hujjatul Islam wal Muslimin Reza Matlabi, pengelola Hauzah Ilmiah Abu Dzar dan imam jamaah Masjid Abu Dzar di Teheran.

Dalam pesannya, Ayatullah Ramezani menegaskan bahwa almarhum merupakan seorang ulama pejuang yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk melayani masyarakat, menyebarkan ajaran Islam, serta mendukung perjuangan Revolusi Islam Iran.

Menurutnya, Hujjatul Islam Reza Matlabi hadir secara aktif, efektif, dan tanpa henti di berbagai fase dan medan perjuangan Revolusi Islam. Ia dikenal sebagai pelayan masyarakat yang tulus serta pendukung setia Imam Khomeini dan Pemimpin Revolusi Islam.

Ayatullah Ramezani menyebut almarhum sebagai sosok ulama yang gigih dan ikhlas. Selama bertahun-tahun, ia mengemban tugas sebagai imam Masjid Abu Dzar dan pengelola hauzah ilmiah, mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan Ahlulbait serta mendidik para pelajar ilmu agama.

Ia juga termasuk salah satu pejuang yang aktif melawan rezim sebelum kemenangan Revolusi Islam dan tetap istiqamah di jalan tersebut hingga akhir hayatnya.

Selain aktivitas keagamaan, almarhum juga dikenal aktif dalam berbagai bidang sosial, budaya, dan politik, serta mengemban berbagai tanggung jawab publik dalam sistem Republik Islam Iran.

Di akhir pesannya, Ayatullah Ramezani memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan rahmat dan ampunan kepada almarhum, menghimpunkannya bersama para wali Allah, serta menganugerahkan kesabaran dan pahala yang besar kepada keluarga yang ditinggalkan.