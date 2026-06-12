Di Antara Ancaman Bom dan Meja Perundingan: Bagaimana Media Amerika Membaca Pernyataan Trump soal Iran?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah media Amerika menilai pernyataan Presiden Donald Trump mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Iran sebagai perubahan penting dalam krisis Washington-Teheran. Namun, mereka juga menilai arah perkembangan tersebut masih penuh ketidakpastian.

Menurut laporan yang dikutip dari berbagai media Amerika, Trump sebelumnya sempat melontarkan ancaman keras terhadap Iran, termasuk kemungkinan serangan militer besar dan penguasaan fasilitas strategis ekspor minyak Iran. Namun secara mengejutkan, hanya beberapa jam kemudian ia mengumumkan pembatalan operasi militer yang telah direncanakan dan menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai "pemahaman awal" menuju sebuah kesepakatan politik.

New York Times: Ancaman Berubah Menjadi Diplomasi

Harian The New York Times menyoroti perubahan mendadak sikap Trump setelah dua malam konfrontasi militer yang intens antara Iran dan Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, Trump mengklaim bahwa sebuah kesepakatan awal telah tercapai dan sedang memasuki tahap finalisasi, bahkan disebut berpotensi ditandatangani dalam beberapa hari mendatang di salah satu negara Eropa.

Namun, media itu juga mencatat bahwa Iran belum mengonfirmasi adanya kesepakatan final. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa berbagai laporan tentang kesepakatan masih sebatas spekulasi media dan belum ada keputusan akhir yang diambil Teheran.

The Hill: Optimisme Trump Masih Menyisakan Banyak Pertanyaan

Analis The Hill, Niall Stanage, menulis bahwa Trump sebenarnya sudah berulang kali mengklaim kesepakatan dengan Iran "hampir tercapai". Namun kali ini berbeda karena Trump mulai menyebut jadwal penandatanganan dan dukungan negara-negara kawasan terhadap proses tersebut.

Trump mengklaim kesepakatan itu mendapat dukungan dari Arab Saudi, UEA, Qatar, Turki, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Yordania, dan Mesir.

Meski demikian, The Hill menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terjawab, terutama terkait:

Program nuklir Iran.

Nasib uranium yang telah diperkaya.

Mekanisme pencabutan sanksi.

Jaminan keamanan regional.

Media tersebut juga menyoroti pernyataan Benjamin Netanyahu yang menuntut setiap kesepakatan dengan Iran mencakup penghentian pengayaan uranium, pembatasan program rudal, dan penghentian dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok perlawanan.

Pasar Global Menyambut Positif

Media-media ekonomi Amerika mencatat bahwa kabar kemungkinan tercapainya kesepakatan langsung berdampak positif pada pasar keuangan dunia.

Setelah pengumuman Trump:

Indeks Dow Jones naik sekitar 2 persen.

S&P 500 menguat sekitar 2 persen.

Indeks saham teknologi naik lebih dari 2,5 persen.

Kenaikan tersebut dipicu harapan bahwa ketegangan di Selat Hormuz dapat mereda dan risiko gangguan pasokan energi global berkurang.

Politico: Negara-Negara Kawasan Berperan Menahan Eskalasi

Situs berita Politico melaporkan bahwa perubahan sikap Trump bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari tekanan dan upaya diplomatik intensif para pemimpin kawasan.

Menurut laporan tersebut, Emir Qatar, Presiden UEA, serta pimpinan militer Pakistan melakukan komunikasi langsung dengan Trump untuk meyakinkannya agar memberi peluang lebih besar kepada jalur diplomasi.

Media itu juga menyebut bahwa pembahasan awal saat ini lebih berfokus pada pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengurangan pembatasan maritim, sementara isu yang lebih kompleks seperti program nuklir Iran akan dibahas dalam tahap berikutnya.

Masih Terlalu Dini Menyebut Sebuah Terobosan Besar

Sejumlah analis Barat mengingatkan bahwa belum adanya teks final dan masih besarnya perbedaan pandangan antara kedua pihak membuat terlalu dini untuk menyebut perkembangan ini sebagai terobosan bersejarah.

Peneliti Italia, Riccardo Alcaro, bahkan memperingatkan bahwa tekanan militer terhadap Iran belum tentu menghasilkan konsesi politik. Menurutnya, jika Iran merasa dipaksa menerima tuntutan yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, Teheran justru bisa memilih jalur konfrontasi yang lebih keras.

Analisis media-media Amerika menunjukkan adanya optimisme terhadap peluang tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Namun mereka juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan final yang diumumkan secara resmi.

Karena itu, pertanyaan utama masih tetap terbuka: apakah perkembangan ini benar-benar menjadi awal berakhirnya krisis panjang antara Washington dan Teheran, atau hanya jeda sementara sebelum perselisihan kembali memanas di masa mendatang.