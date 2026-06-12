Media Zionis: Iran Sejauh Ini Belum Memberikan Konsesi Apa Pun

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, kanal «i24 News» rezim Zionis melaporkan: «Harus dikatakan bahwa pernyataan Trump serta pengumuman nota kesepahaman dengan Iran tidak terduga.»

Media Zionis ini juga mengakui bahwa sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa Iran telah memberikan konsesi nyata dalam negosiasi.

Selain itu, mantan menteri Israel «Haim Ramon» mengatakan: «Kesepakatan antara Washington dan Teheran itu buruk dan akan merugikan Israel, serta juga memiliki konsekuensi bagi nasib politik Netanyahu.»

Peneliti Israel «Eyal Zisser» juga dalam tulisannya yang bernada sindiran kepada Netanyahu menulis: «Apakah kita hanya tentara bayaran yang dikirim untuk membom target-target dan menahan serangan rudal saat diperlukan, lalu ketika kita tidak dibutuhkan, kita ditinggalkan begitu saja?»