Permintaan Guterres kepada Iran dan AS untuk Mencapai Kesepakatan Damai

Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip Reuters, António Guterres menyatakan kekhawatirannya atas terus meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Guterres, tanpa menyebut serangan ilegal dan tidak dapat dibenarkan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Iran serta pelanggaran gencatan senjata yang terus menerus oleh pihak-pihak yang agresor terhadap Iran, meminta pihak-pihak yang terlibat untuk kembali kepada pelaksanaan penuh gencatan senjata dan menghindari segala kemunduran situasi lebih lanjut.

Ia menambahkan bahwa berlanjutnya situasi ini dapat menyebabkan dimulainya kembali konflik secara penuh dan membawa konsekuensi yang tidak dapat diprediksi bagi kawasan dan dunia, terutama bagi negara-negara yang paling rentan.

Guterres juga menekankan bahwa hak dan kebebasan navigasi maritim harus dihormati sesuai dengan hukum internasional, dan semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional serta mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin untuk melindungi warga sipil.

Juru bicara PBB dalam menjelaskan sikap ini mengatakan: "Sekretaris Jenderal sekali lagi menegaskan bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah dialog dan negosiasi yang otentik. Saya meminta Amerika Serikat dan Iran untuk meningkatkan upaya mereka dalam mencapai kesepakatan yang damai, komprehensif, dan berkelanjutan yang memajukan perdamaian dan keamanan regional dan internasional."