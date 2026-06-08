Pasukan Pengawal Revolusi: Pangkalan Udara Ramat David Menjadi Sasaran Rudal Balistik

Menurut kantor berita ABNA, Hubungan Masyarakat Pasukan Pengawal Revolusi Islam mengeluarkan pernyataan mengenai serangan rudal Iran sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis.

Berikut adalah teks pernyataan tersebut:

Sebagai tanggapan atas kejahatan luas rezim Zionis yang merampas di Lebanon selatan, pembantaian dan pengusiran massal rakyat tertindas di wilayah Tiro, Nabatiyeh, dan daerah lain termasuk Dahieh (Beirut), Pangkalan Udara Ramat David, yang merupakan sumber agresi ini, menjadi sasaran rudal balistik dari Pasukan Dirgantara Pengawal Revolusi.

Penerimaan kami terhadap gencatan senjata pada tanggal 8 April bersyarat pada penghentian tembakan di semua front; tetapi seperti biasa, Amerika Serikat dan rezim Zionis tidak mematuhi komitmen mereka. Mereka melanjutkan agresi dan kejahatan di Lebanon, dan juga melanggar gencatan senjata dengan berulang kali menyerang pantai serta kapal-kapal Iran di Selat Hormuz, Laut Oman, dan Samudra Hindia.

Operasi malam ini adalah sebuah peringatan; jika agresi terulang, tanggapan akan lebih luas dan akan mencakup semua target Amerika-Zionis di kawasan ini.