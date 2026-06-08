Velayati: Pilihan ada di tangan Anda; hentikan kebodohan atau masuki keseimbangan dua selat yang teratur

Menurut kantor berita Abna, Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Tertinggi untuk urusan internasional, menegaskan: Prediksi beberapa hari lalu terbukti benar; respons rudal adalah dari jenis "Zat as-Salasil".

Ia menjelaskan: Kebodohan rezim hari ini di Beirut dan pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata telah mengaktifkan mata rantai pertama dari respons berantai kami.

Velayati berkata: Keamanan Bab al-Mandab saat ini seharusnya tidak membuat musuh salah perhitungan. Mata rantai perlawanan memiliki kemampuan untuk mengunci kedua jalur air tersebut. Pilihan ada di tangan Anda: hentikan kebodohan atau masuki keseimbangan dua selat yang teratur!