Menurut kantor berita Abna, Komandan Markas Khatam al-Anbiya dalam sebuah pernyataan mengumumkan: "Rezim Zionis yang agresif, dengan berulang kali melanggar gencatan senjata, hari demi hari meningkatkan kedurjanaannya terhadap rakyat Lebanon yang tertindas dengan lampu hijau dan dukungan dari Amerika yang kriminal serta kebisuan forum-forum internasional, dan melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata terlarang termasuk bom fosfor."

Terlepas dari peringatan sebelumnya dari Republik Islam Iran, rezim Zionis pembunuh anak-anak, dengan melampaui semua garis merah dan meningkatkan serangan di Lebanon selatan, telah menargetkan Dahieh (Beirut).

Kami sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika kejahatan meluas di Dahieh (Beirut), kami akan menyerang target-target di wilayah pendudukan.

Tentara Zionis harus menghentikan serangannya ke Lebanon selatan dan Dahieh, dan jika mereka memperluas serangan mereka ke wilayah tersebut atau membalas tindakan Iran, mereka akan menghadapi pukulan yang lebih menghancurkan dan menyesalkan, serta serangan dahsyat terhadap rezim dan para pendukungnya akan dimulai.