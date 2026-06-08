Respons Iran yang menghancurkan dan presisi terhadap pelanggaran berulang gencatan senjata dan kejahatan rezim Zionis

Menurut koresponden Abna, dalam menjalankan hak membela diri secara sah dan sebagai tanggapan atas pelanggaran berulang dan biadab terhadap gencatan senjata oleh rezim Zionis yang kriminal, angkatan bersenjata Republik Islam Iran pada Minggu malam melakukan serangan rudal besar-besaran dan menghancurkan terhadap target-target militer dan strategis di wilayah pendudukan.

Operasi hukuman ini dilakukan setelah rezim Zionis dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat berulang kali melanggar gencatan senjata yang telah ditetapkan di front Lebanon, menyerang Lebanon selatan dan wilayah Dahieh, serta menewaskan puluhan warga sipil Lebanon yang tidak bersalah.