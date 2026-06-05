Lavrov: Amerika bertanggung jawab atas konsekuensi agresi terhadap Iran / Kami mendukung dialog antara Washington dan Teheran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mencatat dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Izvestia bahwa Amerika-lah yang bertanggung jawab atas konsekuensi agresi terhadap Iran.

“Tentu saja, Amerika Serikat bertanggung jawab terutama,” jelas Menteri Luar Negeri Rusia, “tetapi kami sangat mendukung dialog yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran, melalui mediasi Pakistan. Arab Saudi dan Mesir juga berusaha memberikan bantuan.”

Menurut Lavrov, sangat penting agar dialog ini terus berlanjut.

Ia mengatakan: “Setiap kesepakatan yang dicapai harus mempertimbangkan kepentingan Iran dan negara-negara tetangganya.”

Lavrov melanjutkan: “Kami menganggap penting untuk mempromosikan dialog antara negara-negara Arab dan Republik Islam Iran dan kami siap untuk berpartisipasi dalam hal ini.”

Ia mengklarifikasi bahwa Rusia memiliki konsep keamanan untuk Teluk Persia. Kami baru-baru ini memperbaruinya dan mengirimkannya ke enam negara Dewan Kerja Sama Teluk dan Teheran. Kami mendorong dialog. Tentu saja, sebagai permulaan, perlu untuk menentang metode dan tindakan militer apa pun di masa mendatang.