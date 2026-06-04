Katz mengklaim: "Kami tidak mundur dari Lebanon selatan"

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, Yisrael Katz, Menteri Perang rezim Zionis, mengklaim: "Pasukan kami tidak akan mundur dari Lebanon selatan, termasuk wilayah benteng Shaqif. Orang Lebanon tidak akan kembali ke selatan, dan kami akan melanjutkan operasi penghancuran infrastruktur."

Ia mengklaim: "Apa yang terjadi kemarin dalam negosiasi antara Lebanon dan Israel adalah hasil dari realitas yang telah kami ciptakan di Lebanon. Zona bebas senjata akan diciptakan di selatan Litani. Tentara kami akan tetap berada di zona keamanan Lebanon hingga garis kuning."

Katz mengklaim: "Israel memiliki kebebasan bertindak dengan dukungan Amerika untuk menyerang Beirut sebagai respons terhadap serangan apa pun terhadap pemukiman utara atau Israel. Kami akan menargetkan infrastruktur Hizbullah. Perkembangan yang telah kami ciptakan di Lebanon akan mengarah pada kesepakatan damai."