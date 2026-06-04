Syekh Naim Qasim: Tontonan memalukan dari negosiasi langsung dengan musuh harus dihentikan

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Syekh Naim Qasim, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, pada peringatan 37 tahun wafatnya Imam Khomeini mengeluarkan pernyataan dan membahas perkembangan terbaru di Lebanon.

Dalam pernyataan Syekh Naim Qasim disebutkan: "Imam Khomeini adalah salah satu manifestasi dari jalan ilahi bagi seluruh umat manusia. Revolusi Iran dimulai dengan dukungan Islam dan berdasarkan prinsip-prinsip melawan penindasan dan pendudukan, dan mengangkat semboyan 'Tidak Timur maupun Barat'. Dari perspektif agama dan dalam kerangka pilihan intelektual dan budaya, Imam Khomeini adalah salah satu manifestasi dari jalan ilahi bagi seluruh umat manusia."

Ia menambahkan: "Barat dan Timur tidak mengizinkan Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini untuk menjalankan pengalaman politiknya dengan tenang, oleh karena itu para sombong melancarkan perang delapan tahun melawan Iran. Kekuatan global dan regional dikerahkan untuk menggulingkan sistem Republik Islam, tetapi sistem ini dengan pengorbanan besar, melawan perang, blokade ekonomi, dan tekanan internasional, dengan keteguhan kepemimpinan, rakyat, Pasukan Garda Revolusi, tentara, dan elitnya."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan: "Merupakan kebanggaan dan rasa syukur tanpa akhir kami kepada Tuhan bahwa dalam cara hidup kami dan dalam mendukung kebenaran dan keteguhan, kami menjadikan Imam Khomeini sebagai teladan. Terlepas dari semua kesulitan yang dihadapi revolusi Iran, Iran telah maju di semua bidang dan mendukung gerakan-gerakan pembebasan. Musuh tidak berhasil dan tidak akan berhasil dalam menghadapi bangsa besar Iran yang dididik oleh sekolah Hussain, pengorbanan, dan dedikasi."

Naim Qasim melanjutkan: "Perlawanan di Lebanon untuk membebaskan tanah dari para penjajah di kawasan itu terinspirasi oleh metode dan pemikiran Imam Khomeini. Iran memiliki posisi yang luar biasa dan berharga dalam mendukung rakyat Palestina untuk membebaskan tanah mereka dan Yerusalem, serta mendukung gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel."

Merujuk pada perkembangan di Lebanon, ia menegaskan: "Deklarasi Washington adalah hasil negosiasi langsung yang sia-sia, memalukan, dan memalukan bagi Lebanon, dan menguraikan dasar-dasar penyerahan Lebanon terhadap rencana 'Israel Raya'. Bahwa tujuan utama dari setiap kesepakatan adalah melucuti senjata perlawanan, itu berarti penghancuran kekuatan Lebanon dan ancaman eksistensial untuk memusnahkan bangsa yang tangguh. Gencatan senjata ilusi dan interpretasi yang mengharuskan Hizbullah menghentikan serangan dan pasukan perlawanan meninggalkan selatan sementara agresi terus berlanjut dan tekanan militer dipertahankan, berarti menyerah, kalah, dan tercapainya tujuan musuh."

Sekretaris Jenderal Hizbullah mencatat: "Deklarasi Washington menguraikan prinsip-prinsip yang Amerika dan Israel maksudkan untuk penyerahan Lebanon terhadap rencana 'Israel Raya'. Deklarasi ini bertujuan untuk menghancurkan Lebanon, menciptakan ketidakstabilan, dan memicu fitnah di antara warga Lebanon. Deklarasi Washington bertujuan untuk menabur perselisihan di antara warga Lebanon dan membuat Israel mendapatkan melalui politik apa yang tidak diraihnya dalam perang. Hal ini tidak mungkin bagi mereka yang menginginkan kehormatan, martabat, menjaga darah para syuhada, yang terluka, para tawanan, dan bangsa yang besar dan berkorban ini. Deklarasi Washington adalah peta jalan untuk menghancurkan sebagian bangsa Lebanon dan memperbudak sebagian lainnya. Bahwa proses keamanan mengikuti slogan gencatan senjata ilusi, itu seperti mimpi iblis untuk masuk surga. Kami hanya memperhatikan penghentian total agresi, pembentukan gencatan senjata total, dan penarikan Israel. Gencatan senjata harus komprehensif, tidak boleh ada perbedaan antara selatan dan wilayah lain di Lebanon, dan musuh tidak boleh memiliki kebebasan untuk membunuh di Lebanon."