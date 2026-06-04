Pemimpin Revolusi: Kita harus menggagalkan rencana musuh dengan keteguhan dan menjaga persatuan

Menurut kantor berita ABNA, pesan Yang Mulia Ayatullah Sayyid Mujtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, pada kesempatan Idul Ghadir, peringatan 37 tahun wafatnya Imam Khomeini, dan peringatan dimulainya kepemimpinan Yang Mulia Ayatullah Syahid Sayyid Ali Khamenei, dibacakan pagi ini di makam Imam Khomeini oleh Hojjatoleslam Mohammad Javad Haj Ali Akbari.

Sistem kekuasaan global, yang telah membangun garnisun bernama Israel sejak sekitar delapan puluh tahun lalu, tidak menerima keberadaan Iran yang kuat, independen, dan memiliki segala macam keuntungan di perbatasan timur geografi "Israel Raya" yang palsu dan tidak bermakna, yaitu timur sungai Efrat, dan tidak menghentikan segala upaya untuk menghalangi kemajuannya. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada bangsa yang terhormat: Musuh yang jahat, setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran dengan putra-putra kalian yang pemberani di angkatan bersenjata, dan terutama karena menghadapi pukulan telak – baik dalam pertempuran militer maupun di jalanan – ia mengalami penghinaan yang mendalam dan penuh makna, yang mengakibatkan keterasingan yang nyata dari negara-negara lain terhadapnya. Ia telah memusatkan tipu dayanya dalam perang hibrida pada dua titik: pertama, ketahanan rakyat; kedua, menciptakan kesalahan dalam sistem perhitungan para pejabat negara. Alat utamanya dalam kedua hal ini adalah menabur benih keraguan, keputusasaan, ketakutan, kecurigaan, dan perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghadapi niat jahat ini, semua orang harus, dengan keteguhan dan kebijaksanaan, menjaga persatuan dan kohesi, saling percaya, dan tidak bersekutu dengan musuh, menggagalkan rencana jahatnya. Dalam hal ini, peran pejabat dalam mendukung hal-hal ini sangatlah penting. Tindakan apa pun yang menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan di kalangan rakyat dianggap sebagai semacam bantuan kepada musuh negara ini dan rakyatnya.

Sekarang telah tersedia kesempatan baru untuk memperkenalkan secara praktis dan mewujudkan mazhab Khomeini Agung dan Khamenei yang tersayang, sang syahid, sebagai pemimpin yang terzalimi namun perkasa, dan tentunya pemenang Revolusi Islam, di seluruh dunia. Tugas penting ini ada di pundak seluruh bangsa, terutama pemuda, elit, para pemikir, dan seniman, sehingga berdasarkan mazhab ini, dengan percaya pada janji-janji Allah, di bawah naungan perhatian Tuhan kita (semoga Allah menyegerakan kemunculannya yang mulia), dan di jalan Islam murni – yaitu garis cahaya yang digambarkan selama masa kehadiran dua ratus lima puluh tahun para pemilik kesucian dan otoritas besar (semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah atas mereka semua) – mereka dapat membangun masa depan gemilang bagi Iran tercinta.