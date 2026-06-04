Serangan drone rezim Zionis ke selatan dan timur Lebanon

Menurut kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, sumber-sumber berita melaporkan beberapa serangan drone rezim Zionis ke wilayah di selatan dan timur Lebanon.

Koresponden Al-Jazeera melaporkan bahwa drone Israel menargetkan pemukiman Zebdin dan sekitar pemukiman Mifdun di kota Nabatiyah, Lebanon selatan.

Menurut laporan ini, pemukiman Maarub di kota Tirus, Lebanon selatan, juga menjadi sasaran serangan drone rezim Zionis.

Di Lebanon timur, pemukiman Sohmar di Bekaa Barat menjadi sasaran lima serangan udara rezim Zionis.

Kantor berita resmi Lebanon mengumumkan bahwa serangan rezim Zionis terhadap pemukiman Sohmar di Bekaa Barat, di timur negara itu, mengakibatkan satu orang syahid dan empat orang terluka.

Menurut laporan ini, serangan ini menghantam wilayah di pemukiman Sohmar dan tim penyelamat dikerahkan ke lokasi.

Koresponden Al-Jazeera juga melaporkan serangan drone rezim Zionis terhadap pemukiman Tebnin di kota Bint Jbeil, Lebanon selatan.