Kekalahan Kandidat yang Didukung Trump dalam Pemilihan Pendahuluan Gubernur Iowa

Menurut kantor berita ABNA mengutip Okaz, dalam kejutan yang tidak terduga bagi Donald Trump, presiden Amerika Serikat, anggota Kongres Republik Randy Feenstra kehilangan pencalonan gubernur Iowa dalam pemilihan pendahuluan hari Selasa. Terlepas dari dukungan Trump yang pada hari Jumat lalu menggambarkan Feenstra sebagai salah satu pendukung terkuatnya, Feenstra dikalahkan oleh saingannya, Zack Lane, seorang petani yang baru saja terjun ke politik dan dianggap sebagai orang luar. Lane menang dengan 37,8% suara dibandingkan 37% suara Feenstra, dengan selisih kurang dari satu persen.

Kekalahan ini memunculkan pertanyaan tentang kekuatan dukungan Trump. Kekalahan Feenstra digambarkan sebagai kejutan besar dan kemunduran langka bagi dominasi Trump dalam kontestasi pencalonan Partai Republik, karena Feenstra dipandang oleh kaum konservatif Iowa sebagai kandidat terdepan.

Zack Lane, seorang petani Iowa dan aktivis politik konservatif yang terkait dengan gerakan MAGA, memfokuskan kampanyenya pada slogan 'Iowa First', dengan menekankan perjuangan melawan tingginya tingkat kanker, mendukung pertanian keluarga, dan membatasi imigrasi. Hal ini memungkinkannya untuk menarik pemilih yang mencari wajah baru di luar Washington.

Kekalahan ini, setelah serangkaian kemenangan kandidat yang didukung presiden dalam pemilihan pendahuluan dalam beberapa minggu terakhir, memunculkan pertanyaan tentang batasan pengaruh Trump di basis tradisional Republikannya.