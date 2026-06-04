DPR AS memberi suara untuk membatasi wewenang perang Trump

Menurut kantor berita ABNA, kantor berita Reuters melaporkan bahwa DPR AS dengan suara mayoritas, mengambil langkah besar dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengekang kebijakan perang Donald Trump, presiden negara itu, dan menyetujui RUU yang secara ketat membatasi wewenang presiden untuk tindakan militer atau melanjutkan perang melawan Iran.

Resolusi tentang "Wewenang Perang" ini, yang diajukan oleh anggota Partai Demokrat dengan tujuan mencegah setiap konfrontasi militer sewenang-wenang dengan Tehran tanpa mendapatkan izin resmi dan jelas dari Kongres, akhirnya disetujui dengan 215 suara setuju melawan 208 suara menolak.

Poin penting dalam pemungutan suara ini adalah pecahnya barisan partai yang berkuasa; karena empat anggota Partai Republik, berbalik dari posisi Gedung Putih, bergabung dengan Demokrat dan memberikan suara setuju untuk RUU ini.

Persetujuan resolusi ini di DPR dapat mempercepat upaya serupa di Senat AS.

Senat AS sebelumnya telah mengajukan versi RUU ini, tetapi pemungutan suara final belum dilakukan. Versi Senat lebih mengikat dan jika disetujui, akan mewajibkan Trump untuk mengakhiri perang tanpa izin Kongres, meskipun pada akhirnya presiden memiliki kemungkinan untuk memvetonya.