Iran bukanlah macan kertas yang bisa digulingkan seperti Venezuela/Netanyahu membutuhkan pasukan perang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Colin Clarke, Direktur eksekutif "The Soufan Center" dan analis masalah keamanan internasional, menekankan keterbatasan kekuatan militer terhadap Iran dan menyatakan bahwa Republik Islam Iran bukanlah negara yang dapat dipaksa untuk menyerah atau digulingkan melalui tekanan militer. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, dia berkata: “Rakyat Iran tidak akan menyerah. Iran bukanlah macan kertas yang bisa digulingkan seperti Venezuela.”

Clarke juga menyatakan dalam penilaiannya terhadap perang dan ketegangan regional bahwa kelanjutan operasi militer Israel di Lebanon lebih berkaitan dengan situasi politik internal Benjamin O daripada pertimbangan keamanan. Menurutnya, Netanyahu perlu melanjutkan suasana perang untuk menghindari konsekuensi politik dan hukum dalam negeri. Analis asal Amerika ini mengatakan: "Saya tidak mengaitkan masalah ini hanya dengan Israel; Sebaliknya, saya menganggapnya terkait dengan kebutuhan Netanyahu untuk melanjutkan mesin perang untuk menghindari akuntabilitas yudisial.”

Direktur eksekutif Sofan Center lebih lanjut menekankan pentingnya peran Amerika dalam melanjutkan atau menghentikan perang dan mengatakan bahwa tanpa dukungan Washington, perang semacam itu tidak mungkin dilanjutkan. Menurutnya, seperti halnya Netanyahu yang mampu meyakinkan Donald Trump untuk memulai perang, presiden Amerika juga mampu mengurangi tekanan dan mengakhiri perang dengan mengubah pendekatannya.

Di bagian lain pidatonya, Clark menekankan perlunya Washington memahami realitas di lapangan dan mengatakan bahwa para pengambil keputusan Amerika harus menerima bahwa kekuatan militer saja tidak dapat mencapai semua tujuan politik. Dia menunjukkan bahwa gagasan memaksa Iran untuk menyerah sepenuhnya atau segera mengubah struktur politik negara ini tidak sejalan dengan realitas dan kapasitas geopolitik Iran.