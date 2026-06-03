6 warga sipil tewas dalam serangan elemen ISIS di Kongo timur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Elemen bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok teroris "ISIS" membunuh 6 warga sipil dan seorang tentara Kongo dalam serangan brutal yang menargetkan pinggiran utara kota "Bini" di provinsi "Kivu Utara" di timur laut Republik Demokratik Kongo.

Rinciannya, serangan mengerikan ini terjadi pada malam Sabtu hingga Minggu. Dalam peristiwa ini, militan Aliansi Pasukan Demokratik (ADF), yang berafiliasi dengan ISIS dan setia pada Provinsi Afrika Tengah, menargetkan pinggiran utara kota Bini, dan akibatnya, 6 warga sipil tewas dengan senjata dingin.

Juru bicara tentara Kongo di wilayah tersebut membenarkan bahwa unsur bersenjata kelompok ini melakukan penetrasi antara wilayah "Ngahedi" dan "Mafiwe" dan memenggal 6 warga sipil. Seorang tentara Kongo juga tewas saat mengejar unsur teroris.

Pasca penyerangan ini, terjadi protes dan bentrokan di kota Bini. Protes ini dipicu oleh kemarahan warga dan pemuda setempat terhadap lemahnya aparat keamanan. Para pengunjuk rasa membawa jenazah para korban ke kamar mayat dan bentrok dengan aparat keamanan dalam suasana tegang untuk memprotes kurangnya keamanan mereka.

Perlu diketahui, gerakan ADF merupakan kelompok bersenjata yang berasal dari Uganda yang dikenal sering melakukan serangan terhadap warga sipil di Kongo timur dan tergolong sebagai cabang ISIS di wilayah tersebut.