Trump: Pemimpin Iran terlibat dalam negosiasi/Masalah Selat Hormuz akan segera diselesaikan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden AS Donald Trump, dalam wawancara dengan podcast "Pod Force One" milik surat kabar New York Post, mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk meninggalkan akuisisi senjata nuklir dan menganggap masalah ini sebagai pencapaian terpenting dari negosiasi saat ini.

“Kami tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan senjata nuklir, dan mereka sudah sepakat untuk tidak memiliki senjata nuklir,” kata Trump dalam pernyataan yang kontradiktif. Ini adalah masalah utama." Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang sifat perjanjian tersebut atau kerangka kerjanya.

Sekali lagi, dalam pernyataan palsunya, dia menyatakan bahwa Teheran sedang menghadapi masalah militer dan ekonomi yang besar.

Pada bagian lain percakapan ini, Trump membahas masalah Selat Hormuz dan menyatakan keraguannya mengenai kemungkinan adanya gangguan atau penyumbatan di jalur perairan strategis ini. Dia berkata: "Saya pikir hal seperti itu mungkin terjadi, tapi saya ragu hal itu akan berlanjut untuk waktu yang lama. Saya membayangkan masalah ini akan diselesaikan dengan relatif cepat."

Menanggapi pertanyaan mengenai kepemimpinan baru Iran, presiden Amerika juga menyatakan bahwa pemimpin baru berperan dalam proses negosiasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. “Dia sepenuhnya setuju,” kata Trump. Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang ada, pemimpin baru bertanggung jawab atas persetujuan akhir keputusan, sesuai prosedur yang menurutnya sudah ada di masa lalu.

Merujuk pada proses pembicaraan, Trump mengatakan hubungan kedua belah pihak saat ini dievaluasi secara positif. “Sepertinya kami rukun,” katanya. Presiden Amerika juga membuat pernyataan tentang pertemuan dengan Ayatollah Khamenei (RA) dan menambahkan: “Kami mungkin akan bertemu satu sama lain suatu saat nanti; Tentu saja hal ini bergantung pada proses perkembangan dan hasil perundingan.”