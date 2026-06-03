Sekretaris Jenderal Majelis Ulama India: New Delhi harus mempertimbangkan kembali kedekatannya dengan Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjat-ul-Islam Wal-Muslimin, Syed Kalbe Jawad Naqvi, Sekretaris Jenderal Ulama India, selama perjalanannya ke kota Saharanpur di negara bagian Uttar Pradesh, dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan luar negeri New Delhi, hubungan India dengan rezim pendudukan, menuntut peninjauan terhadap beberapa pendekatan internal dan eksternal negara ini.

Dalam wawancaranya dengan wartawan, ia memuji suasana hidup berdampingan secara damai di Saharanpur dan menganggap kota ini sebagai contoh keberhasilan integrasi sosial antar kelompok etnis dan agama yang berbeda. Menurutnya, hubungan umat Hindu dan Islam di kota ini baik dan Syi'ah dan Sunni hidup bersama dalam suasana bersahabat. Hojjat-ul-Islam wal-Muslimin Syed Kalb Javad Naqvi menegaskan, meski populasi penduduknya tinggi, keragaman budaya dan agamanya, Saharanpur berhasil mempertahankan kohesi sosialnya.

Ulama Syiah ini kemudian membahas kebijakan luar negeri India dan mengkritik perluasan hubungan New Delhi dengan Israel. Mengacu pada hubungan jangka panjang India dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia, ia menanyakan manfaat apa yang diperoleh India dari semakin dekatnya kedekatannya dengan Israel. Dia menunjukkan bahwa banyak negara Muslim memberi India minyak, gas, pupuk kimia dan peluang kerja, dan oleh karena itu pemerintah India harus lebih berhati-hati dalam mengevaluasi dan mengatur kemitraan internasionalnya.

Sekretaris Jenderal Ulama India juga menekankan bahwa beberapa keputusan politik India diambil di bawah pengaruh tekanan Amerika dan Israel. Dalam hal ini, ia mengatakan New Delhi harus lebih mandiri dalam mengambil keputusan strategis dan mengutamakan kepentingan nasional.

Sekretaris Jenderal Ulama India juga mengkritik Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan menunjuk pada tuduhan dan kasus internasional yang diajukan terhadapnya. Dia juga mengajukan pertanyaan tentang hubungan dekat Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Israel dan mengklarifikasi bahwa pandangan tersebut adalah posisi pribadi dan politiknya.

Maulana SEEDkalb Javad Naqvi lebih lanjut membahas persoalan agama dan politik serta menekankan bahwa tidak boleh ada partai politik yang menyalahgunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Ia mengingatkan, politik berdasarkan agama menyebabkan perpecahan sosial dan pada akhirnya warga biasa yang menanggung akibatnya. Ia menambahkan, partai dan arus yang benar-benar berkomitmen terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan negara tidak perlu mengeksploitasi sentimen agama untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Beliau juga menyebutkan beberapa isu kontroversial di lingkungan politik India, termasuk isu poligami di kalangan umat Islam, dan mengatakan bahwa isu-isu tersebut seringkali membesar-besarkan dan digunakan untuk menciptakan perbedaan dan mengalihkan opini publik. Menurutnya, perdebatan seperti ini malah meningkatkan ketegangan sosial dibandingkan penyelesaian permasalahan masyarakat.

Pada akhirnya, merujuk pada pemilu legislatif negara bagian Uttar Pradesh tahun 2027, Sekretaris Jenderal Ulama India meminta para pemilih untuk mendukung kandidat dan partai yang memfokuskan programnya pada pembangunan, pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta masyarakat mewaspadai propaganda politik berbasis agama dan polarisasi sektarian serta menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.