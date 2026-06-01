Israel telah membuat hidup warga Palestina seperti neraka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Jürgen Todenhofer, seorang politikus Jerman dan mantan anggota parlemen, menulis di jejaring sosial X (dahulu Twitter) yang mengungkap kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina: Israel berencana untuk menempatkan penduduk Gaza di 30% wilayah pesisir tanpa makanan dan obat-obatan yang cukup dan mengambil alih 70% sisanya di bawah kendalinya.

Ia melanjutkan: “Setiap hari, pemukim Israel menyerang petani dan penduduk Palestina di Tepi Barat - di mana Israel saat ini menduduki 60 persen tanah Palestina - dan telah mengubah hidup mereka menjadi neraka.”

Mantan anggota parlemen Jerman itu menulis: “Di Yerusalem Timur, keluarga-keluarga Palestina juga berulang kali menjadi sasaran serangan brutal oleh pemukim Israel.”

Terorisme sistematis oleh pemukim untuk mencaplok tanah

Todenhofer menambahkan: “Tujuan dari terorisme sistematis oleh pemukim Israel ini adalah untuk mengubah hidup rakyat Palestina menjadi neraka dan pada akhirnya, melanggar hukum internasional, untuk mencaplok tanah mereka ke Israel.”

Ia menambahkan: “Itamar Ben-Giver dan Bezalel Smotrich, menteri-menteri garis keras dalam kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ingin mengusir semua warga Palestina dari Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Mereka menginginkan negara Yahudi “dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat.”

Tentara Israel dan Uni Eropa terlibat dalam penghancuran bertahap terhadap rakyat Palestina.

Ia menambahkan: Tentara Israel menyaksikan dengan acuh tak acuh dan menyetujui tindakan teroris para pemukim ekstremis Israel; Uni Eropa dan pemerintah Jerman juga menyaksikan dengan cara yang sama dan semuanya terlibat dalam "penghancuran bertahap" terhadap rakyat Palestina.

Menurut laporan tersebut, kekerasan para pemukim ekstremis di Tepi Barat telah menjadi salah satu area perhatian utama bagi lembaga-lembaga internasional dalam beberapa bulan terakhir. Kekerasan ini termasuk serangan terhadap desa-desa Palestina, penghancuran rumah dan harta benda, pembakaran lahan pertanian, pencegahan akses petani dan peternak Palestina ke lahan mereka, dukungan terhadap pendirian pemukiman ilegal dan tekanan terorganisir untuk pengusiran paksa penduduk Palestina.

Perlu dicatat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali mengutuk rencana pemukiman rezim Zionis di wilayah Palestina yang diduduki dan menganggapnya ilegal, tetapi rezim tersebut terus melanggar resolusi PBB dan tidak hanya tidak menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah yang diduduki, tetapi juga telah mengintensifkannya.