Serangan Rudal Hizbullah terhadap Infrastruktur Militer Tentara Israel di Haifa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah Lebanon mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pejuang perlawanan Islam menembakkan rudal ke infrastruktur militer tentara Zionis di pemukiman Zionis Al-Kariyot hari ini, Minggu.

Pernyataan tersebut mengatakan: Dalam membela Lebanon dan rakyatnya serta sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis dan agresi terhadap desa-desa di Lebanon selatan, yang menyebabkan gugurnya dan luka-luka sejumlah warga sipil, para pejuang Perlawanan Islam hari ini, Minggu, 31/05/2026, pukul 12:30 siang, menembakkan rudal ke infrastruktur militer tentara Zionis di kota "Al-Kariyot" di utara kota Haifa yang diduduki.

Serangan drone Hizbullah terhadap tentara Israel

Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa para pejuang Perlawanan Islam menargetkan tentara Israel di sekitar daerah "Al-Sharqiya" di kota "Yahmar Al-Shaqif" dengan drone bunuh diri Ababil pada hari Minggu ini.

Hizbullah menekankan bahwa operasi ini dilakukan untuk membela Lebanon dan rakyatnya serta sebagai tanggapan atas agresi rezim Zionis terhadap desa-desa dan penghancuran rumah-rumah serta gugurnya dan luka-luka sejumlah warga sipil di Lebanon selatan.