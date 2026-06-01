  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Serangan Rudal Hizbullah terhadap Infrastruktur Militer Tentara Israel di Haifa

1 Juni 2026 - 08:38
News ID: 1821074
Serangan Rudal Hizbullah terhadap Infrastruktur Militer Tentara Israel di Haifa

Hizbullah Lebanon mengumumkan serangan rudal oleh pejuang perlawanan Islam terhadap infrastruktur militer rezim Zionis di Haifa.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah Lebanon mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pejuang perlawanan Islam menembakkan rudal ke infrastruktur militer tentara Zionis di pemukiman Zionis Al-Kariyot hari ini, Minggu.

Pernyataan tersebut mengatakan: Dalam membela Lebanon dan rakyatnya serta sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis dan agresi terhadap desa-desa di Lebanon selatan, yang menyebabkan gugurnya dan luka-luka sejumlah warga sipil, para pejuang Perlawanan Islam hari ini, Minggu, 31/05/2026, pukul 12:30 siang, menembakkan rudal ke infrastruktur militer tentara Zionis di kota "Al-Kariyot" di utara kota Haifa yang diduduki.

Serangan drone Hizbullah terhadap tentara Israel

Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa para pejuang Perlawanan Islam menargetkan tentara Israel di sekitar daerah "Al-Sharqiya" di kota "Yahmar Al-Shaqif" dengan drone bunuh diri Ababil pada hari Minggu ini.

Hizbullah menekankan bahwa operasi ini dilakukan untuk membela Lebanon dan rakyatnya serta sebagai tanggapan atas agresi rezim Zionis terhadap desa-desa dan penghancuran rumah-rumah serta gugurnya dan luka-luka sejumlah warga sipil di Lebanon selatan.

Your Comment

You are replying to: .
captcha