New York Times: Reformasi Baru Trump Dapat Menunda Negosiasi dengan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- New York Times melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memperketat persyaratan rencana yang diusulkan untuk mengakhiri perang dengan Iran dan telah mengirimkan versi revisi ke Teheran untuk ditinjau dan ditanggapi.

Menurut pejabat AS, kerangka kerja yang diusulkan dimaksudkan untuk mengurangi pembatasan pengiriman di Selat Hormuz sebagai imbalan atas penghentian kampanye militer AS dan Israel. Namun, Trump telah menyatakan keraguan tentang beberapa klausul, terutama bagian yang terkait dengan pelepasan aset Iran yang dibekukan.

Sumber-sumber mengatakan bahwa Presiden AS tidak puas dengan lambatnya respons Teheran terhadap proposal Washington, yang telah menyebabkan pemerintahannya, bekerja sama dengan sejumlah mediator regional, termasuk Pakistan, untuk membuat amandemen baru pada teks proposal tersebut.

Menurut pejabat AS, tujuan perubahan ini adalah untuk mendorong Iran menerima kerangka perjanjian, yang saat ini dirujuk kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, untuk diputuskan.

Sumber-sumber ini juga memperkirakan bahwa amandemen baru-baru ini dapat semakin menunda pembicaraan, karena komunikasi langsung dengan Pemimpin Tertinggi sulit dan mekanisme pengambilan keputusan dalam struktur politik negara membutuhkan waktu.

Pada saat yang sama, New York Times menulis bahwa beberapa isu yang lebih kompleks, termasuk nasib program nuklir Iran, akan ditunda ke tahap selanjutnya dari negosiasi; dengan syarat bahwa para pihak terlebih dahulu mencapai pemahaman awal tentang isu-isu mendesak yang berkaitan dengan penghentian ketegangan dan konflik.