Menteri Keuangan Trump juga mengulangi tuntutannya yang berlebihan; 3 isu untuk mengakhiri negosiasi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Menteri Keuangan AS mengangkat 3 isu untuk "mengakhiri pekerjaan" dalam negosiasi, mengulangi klaim AS tentang Iran.

Ia mengklaim dalam hal ini: Apa arti "mengakhiri pekerjaan"? Karena jika menyelesaikan pekerjaan berarti memastikan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka, bahwa Iran menerima uranium yang diperkaya tinggi, dan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir, maka itu berarti menyelesaikan pekerjaan.

Ini terjadi sementara Iran telah menekankan kedaulatannya atas Selat Hormuz dan juga menentang pengiriman uranium yang diperkaya tinggi ke Amerika Serikat.

Menteri Keuangan AS membuat pernyataan ini sementara media Amerika, CNN dan CBS, sebelumnya telah melaporkan tuntutan berlebihan Trump dalam putaran negosiasi terbaru melalui mediator dan "amandemen signifikan" pada teks nota kesepahaman.