New York Times: Trump mengirimkan versi revisi kerangka kerja baru yang diusulkan dengan syarat yang lebih ketat ke Iran!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dari New York Times, Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan versi revisi kerangka kerja baru yang diusulkan, yang mencakup syarat-syarat yang lebih ketat, ke Teheran untuk ditinjau.

Surat kabar tersebut melaporkan beberapa jam yang lalu, mengutip tiga pejabat yang mengetahui masalah tersebut, bahwa Trump telah merevisi beberapa bagian dari draf perjanjian dan mengirimkannya kembali ke Iran untuk ditinjau, tetapi laporan New York Times tidak menyebutkan detail pasti dari perubahan tersebut.

Menurut para pejabat yang dikutip dalam laporan tersebut, Trump menyatakan keprihatinan tentang beberapa ketentuan yang dapat menyebabkan pembebasan aset Iran, sebuah isu yang sebelumnya telah dikritiknya terkait dengan kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan di bawah pemerintahan Barack Obama.

The New York Times juga melaporkan bahwa Trump telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap lambatnya respons Iran terhadap proposal AS, yang diupayakan melalui mediator termasuk pejabat dari Pakistan.

Salah satu pejabat mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa proposal yang direvisi dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada Teheran dan membujuk Iran untuk menerima kerangka kerja yang sebelumnya telah diajukan untuk disetujui.

Laporan tersebut juga menambahkan bahwa komunikasi dengan pimpinan tertinggi Iran sulit dan penundaan lebih lanjut kemungkinan akan terjadi jika perubahan lebih lanjut dilakukan pada dokumen tersebut—yang disebut sebagai nota kesepahaman.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Trump mengadakan pertemuan selama dua jam dengan para penasihat seniornya di Ruang Situasi Gedung Putih pada Jumat malam waktu setempat tentang upaya untuk mengakhiri perang, tetapi tidak ada pengumuman publik yang dibuat setelah pembicaraan tersebut.

Pembicaraan Iran-AS telah berulang kali terhenti karena kurangnya komitmen dan campur tangan Washington yang berlebihan; Baru-baru ini, meskipun pernyataan Donald Trump sebelumnya pada 29 Mei 2026 tentang kemungkinan kesepakatan antara Teheran dan Washington dan klaimnya bahwa blokade angkatan laut akan dicabut dan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz akan dapat bergerak kembali, CENTCOM menyerang dan melumpuhkan sebuah kapal berbendera Gambia yang menuju Iran dalam sebuah aksi terorisme tadi malam.