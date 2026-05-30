Mesir mengundang Hamas untuk bernegosiasi/memperingatkan Israel tentang rencana relokasi Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mesir mengundang gerakan perlawanan Islam Hamas untuk mengirim tim negosiasinya, yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, ke Kairo untuk melanjutkan negosiasi tentang transisi ke fase kedua perjanjian Oktober.

Upaya Mesir untuk Menyelamatkan Kesepakatan dari Kegagalan

Sebuah sumber Mesir yang mengetahui mediasi Kairo antara Hamas dan perwakilan "Dewan Perdamaian" mengatakan bahwa Mesir dan para mediator di Qatar dan Turki percaya bahwa tujuan elektoral Netanyahu berada di balik pernyataan terbarunya tentang perluasan pendudukan Gaza dan pembunuhan komandan Hamas (Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh).

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Kairo telah melakukan serangkaian kontak dengan para mediator dan penjamin di Turki dan Qatar, serta pejabat pemerintah AS, untuk mengembalikan negosiasi ke jalur yang benar. Mesir juga telah menyiapkan dokumen yang direvisi dan diperbarui dengan lebih banyak detail untuk memecah kebuntuan yang ingin dipertahankan Netanyahu.

Mesir memperingatkan Israel tentang migrasi paksa

Sebuah sumber Mesir mengungkapkan bahwa Kairo telah mengirimkan pesan peringatan kepada pemerintah Israel, menolak tindakan apa pun yang akan mendorong penduduk Gaza menuju "migrasi sukarela" dan pergerakan menuju penyeberangan Rafah. Pesan Mesir juga mencakup penolakan terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz tentang rencana "migrasi sukarela" dari Gaza.

Trump didesak untuk menahan Netanyahu

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Kairo telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk segera campur tangan guna menahan Netanyahu melalui kontak dengan pejabat terkait di pemerintahan AS.

Hamas: Pembicaraan akan diadakan dalam beberapa hari mendatang

Di sisi lain, sebuah sumber kepemimpinan Hamas di luar negeri mengatakan bahwa kepemimpinan gerakan tersebut telah menerima panggilan dari Mesir dan sebuah pertemuan dijadwalkan akan diadakan di Kairo dalam beberapa hari mendatang.

Perlu dicatat bahwa Hamas memperingatkan pada hari Kamis bahwa perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza berada di ambang kehancuran dan menyerukan kepada pemerintah AS dan negara-negara penjamin untuk mengambil langkah-langkah "serius dan mendesak" untuk mengikat Israel pada komitmennya.