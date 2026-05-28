23 Kapal Melintasi Selat Hormuz dengan Koordinasi Angkatan Laut Sepah

28 Mei 2026 - 10:59
News ID: 1819686
Source: ABNA
Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas Angkatan Laut Sepah mengumumkan: Dalam sehari semalam terakhir, 23 kapal baik tanker, kontainer, maupun kapal dagang lainnya, setelah mendapatkan izin, dengan koordinasi dan pengamanan dari Angkatan Laut Sepah, melintasi Selat Hormuz.

Angkatan Laut Sepah menambahkan: Teluk Persia adalah wilayah perairan yang dimiliki oleh umat Islam negara-negara kawasan, dan agresi serta kejahatan militer teroris Amerika adalah penyebab utama ketidakamanannya saat ini. Pengendalian cerdas Selat Hormuz terus dilakukan dengan kokoh dan berwibawa.

