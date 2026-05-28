Menurut laporan kantor berita ABNA, Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, menulis di halaman pribadinya di salah satu media sosial: Republik Islam Iran tidak akan mundur dari garis merahnya, termasuk hak pengayaan, uranium yang diperkaya, pengelolaan Selat Hormuz, dan pencabutan sanksi.

Azizi menambahkan: Jelas bahwa Trump, untuk menyelamatkan dirinya dari kebuntuan strategis ini, suatu hari menggunakan alat ancaman, dan di hari lain meratap memohon kesepakatan.