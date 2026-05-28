Pemimpin Ansarullah: Syahidnya Awdah Semakin Memperindah Rekam Jejak Mujahidin Qassam

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip situs berita "Al-Ahd", Sayyed Abdulmalik al-Houthi, pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, menyatakan bahwa syahidnya komandan jihad Muhammad Awdah dalam pertempuran melawan front "kekafiran, kejahatan, dan kelaliman" telah menambahkan lembaran baru ke dalam rekam jejak gemilang para mujahidin brigade Qassam.

Gerakan Hamas hari ini, Rabu, mengkonfirmasi bahwa syahid Awdah, komandan Brigade Syahid Izz ad-Din al-Qassam (sayap militer gerakan tersebut), telah gugur sebagai syahid.

Kantor Politik Ansarullah: Pembunuhan Syahid Awdah adalah Kejahatan Lain dalam Rekam Jejak Israel

Kantor politik gerakan Ansarullah Yaman menyatakan bahwa pembunuhan syahid Muhammad Awdah, salah satu komandan perlawanan Palestina, adalah kejahatan lain dalam rangkaian kejahatan berkelanjutan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina.

Lembaga Yaman ini dalam sebuah pernyataan menegaskan: Kejahatan ini tidak akan melemahkan tekad dan keteguhan para mujahidin, sebaliknya dengan mempertimbangkan pengorbanan besar mereka di jalan al-Quds (Yerusalem), kohesi dan kekuatan mereka akan meningkat.

Gerakan ini juga menyatakan bahwa eskalasi serangan terhadap Lebanon adalah bagian dari upaya untuk melarikan diri dari konsekuensi kemenangan poros perlawanan melawan Zionis dan Amerika.

Kantor politik Ansarullah, seraya memuji rangkaian operasi perlawanan Lebanon, menegaskan: Para mujahidin Hizbullah dengan rangkaian operasi dan keberanian mereka memberikan pelajaran keras kepada musuh dan membuat mereka merasakan ketidakberdayaan serta kekalahan.