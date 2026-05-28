Jihad Islam: Pembunuhan Syahid Awdah adalah Pelanggaran Gencatan Senjata dan Kelanjutan Kejahatan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Syihab Palestina, gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Palestina dan bangsa-bangsa Islam serta Arab atas syahidnya Muhammad Awdah yang dijuluki "Abu Amr", salah satu komandan terkemuka Brigade Syahid Izz ad-Din al-Qassam, dan menilai pembunuhannya sebagai kejahatan "dendam dan pengecut" dari pihak rezim Zionis.

Jihad Islam menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh tentara rezim Zionis ini merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza dan pengabaian total terhadap semua kesepakatan dan komitmen.

Gerakan ini menegaskan: Kelanjutan kebijakan pembunuhan, serangan terhadap kawasan pemukiman yang aman, dan pembantaian penduduk Gaza oleh rezim Zionis bertentangan dengan komitmen yang diberikan kepada mediator dan melanggar semua norma kemanusiaan dan moral – tindakan yang dilakukan dengan dukungan dan partisipasi penuh dari pemerintah AS.

Jihad Islam juga menyatakan: Darah para syuhada rakyat Palestina hanya akan menambah tekad bangsa dan perlawanan untuk mempertahankan hak-hak mereka, dan darah para komandan serta mujahidin akan menjadi bahan bakar untuk memperkuat kemauan perlawanan serta melanjutkan jalan melawan para penjajah; karena rezim Zionis tidak memahami bahasa selain bahasa kekerasan.

Gerakan ini selanjutnya menyampaikan belasungkawa atas syahidnya Awdah kepada Brigade al-Qassam, gerakan Hamas, para pemimpin, anggota, mujahidin, dan pendukungnya, serta menegaskan bahwa kejahatan rezim Zionis hanya akan meningkatkan keteguhan dan ketahanan kekuatan perlawanan serta semakin merugikan para penjajah.